Coronavirus: 17 cas suspects détectés au Maroc, les tests effectués se sont révélés négatifs

jeudi, 27 février, 2020 à 11:34

A l’instar des grandes métropoles africaines, l’embouteillage à Dakar est devenu un véritable casse-tête pour automobilistes, piétons et écologistes. Face à cette situation, des solutions pratiques et novatrices s’imposent avec acuité à l’image des applications de covoiturage qui ont commencé à proliférer dans le pays, calquant ainsi un modèle qui a fait ses preuves urbi et orbi.