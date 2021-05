Coronavirus: 211 nouveaux cas, 178 guérisons

dimanche, 23 mai, 2021 à 14:54

La 55e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé s’est tenue, dimanche par visioconférence, avec à l’ordre l’examen d’un certain nombre de questions, dont l’impact de la pandémie Covid-19 sur le système de la santé au niveau des pays arabes et la fourniture d’un soutien humanitaire et en matière de santé aux Palestiniens à la suite de l’agression des forces de l’occupation israélienne contre les territoires palestiniens occupés.