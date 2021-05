Coronavirus: 242 nouveaux cas et 258 guérisons en 24H

mardi, 11 mai, 2021 à 16:38

L’Espagne est appelée à donner des explications et à rectifier sa position au sujet de l’accueil sur son sol et de manière illégale du chef des séparatistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali, et ce pour préserver les relations stratégiques avec le Maroc, a affirmé, mardi, Mustapha El Khalfi, ancien ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile.