Coronavirus: 363 nouveaux cas, plus de 7,6 millions de personnes ont reçu leur première dose du vaccin

samedi, 22 mai, 2021 à 18:45

La crise diplomatique enclenchée entre le Maroc et l’Espagne après l’accueil en catimini et sous une fausse identité du dénommé Brahim Ghali met en péril les intérêts de l’Espagne et de l’Europe, indique l’académicien espagnol, José Miguel Zaldo.