Coronavirus: 49 nouveaux cas confirmés au Maroc, 691 au total

jeudi, 2 avril, 2020 à 18:46

Rabat – Quarante-neuf nouveaux cas d’infection au Coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 691 le nombre total des cas de contamination, a annoncé jeudi le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Sept nouveaux cas de décès sont également survenus depuis mercredi soir jusqu’à jeudi à 18 heures, soit désormais un total de 44 décès dus au virus depuis le début de l’épidémie, a précisé M. El Youbi dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO.

Il a en outre fait état de 2815 cas probables d’infection exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire, relevant d’autre part que le ministère a recensé quatre cas de guérison, ce qui porte à 30 le nombre des personnes déclarées guéries à ce jour.

D’un point de vue géographique, la région de Casablanca-Settat a comptabilisé 189 cas confirmés de contamination et Marrakech-Safi 127 cas, suivies de Rabat-Salé-Kénitra (115), Fès-Meknès (113), Laayoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oud Noun avec deux cas chacune. Quant à la région de Dakhla-Oud Eddahab, elle demeure indemne jusqu’à présent, selon M. El Youbi.

Sur le même registre, le responsable a appelé à faire preuve de prudence à l’égard des chiffres fournis d’un jour à l’autre, en ce sens que l’analyse épidémiologique doit s’effectuer sur la base de la tendance générale sur plusieurs journées.

Ces chiffres doivent être actualisés et analysés avec précision après l’annonce de nouveaux bilans durant les trois ou quatre prochains jours pour avoir plus de visibilité, compte tenu des données relatives notamment aux mesures d’isolement sanitaire ainsi que les dispositions liées à la surveillance médicale des personnes contacts et à la prise en charge des patients, a-t-il expliqué.