Coronavirus: 508 nouveaux cas et 2.081.013 personnes vaccinées (ministère)

mercredi, 17 février, 2021 à 17:36

Le renforcement des relations entre le Maroc et la Russie et l’approfondissement du dialogue politique ont été au centre d’un entretien mercredi à Moscou entre le Représentant spécial du Président de la Russie pour le Moyen-Orient et les pays africains, vice-ministre des affaires étrangères, Mikhail Bogdanov et l’Ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara.