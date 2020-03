Coronavirus: 54 cas confirmés de coronavirus jusqu’à présent

mercredi, 18 mars, 2020 à 22:36

Rabat- Un total de 54 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés jusqu’à présent au Maroc, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé Khaled Ait Taleb.

Rabat-Salé-Kénitra vient en tête des régions touchées avec 14 cas confirmés, suivie de Casablanca-Settat et Fès-Meknes avec 12 cas chacune, Marrakech-Safi (5 cas) et Souss-Massa (4 cas), a précisé le ministre dans une déclaration retransmise en direct par la MAP sur sa chaine M24 et RIM RADIO.

Les régions de Beni Mellal, Tanger-Tétouan Al Hoceima et l’Oriental ont enregistré 2 cas confirmés chacune, alors qu’un autre cas a été détecté dans la région de Guelmim-Oued Noun, a-t-il dit.