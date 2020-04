Coronavirus: 70 nouveaux cas confirmés au Maroc, 761 au total

vendredi, 3 avril, 2020 à 18:49

L’Agence urbaine de Tétouan a veillé, depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, à mettre en oeuvre une série de mesures préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus, et ce conformément aux notes du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.