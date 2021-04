Coronavirus: 740 nouveaux cas, plus de 4,47 millions de personnes vaccinées

samedi, 10 avril, 2021 à 20:27

Une journée de sensibilisation aux valeurs et bienfaits du sport a été organisée, samedi dans la commune de Beni Helal (province de Sidi Bennour), au profit des pensionnaires de Dar Taliba Beni Helal et des élèves du collège Al Baroudi, à l’initiative de l’Association marocaine sport et développement (AMSD), en célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la Paix.