Coronavirus : 8 nouveaux cas confirmés et 7 rémissions à Fès-Meknès

vendredi, 8 mai, 2020 à 16:57

Fès – Huit nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid19) ont été confirmés dans la région Fès-Meknès au cours des dernières 24 heures.

Ce chiffre porte à 729 le nombre total des contaminations dans la région, selon le bilan communiqué, vendredi à 16H, par la direction régionale de la santé de Fès-Meknès.

Les nouveaux cas ont été recensés à Fès (3), Sefrou (3) et Meknès (2).

La répartition des cas de contamination fait ressortir la prédominance de la ville de Fès avec 501 cas , suivie de Meknès (117 ), Taza (55 ), Ifrane (20 ), Sefrou (17 ), Taounate (10 ) et des provinces de Moulay Yaacoub et El Hajeb avec 7 et 2 cas. La province de Boulemane n’a enregistré, elle, aucun cas jusqu’à présent.

Le nombre des personnes déclarées guéries dans la région Fès-Meknès a atteint 352 cas, avec 7 nouvelles rémissions, tandis que celui des décès s’élève à 26.

Au niveau national, un total de 163 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, portant à 5.711 cas le nombre total des cas de contamination, selon le ministère de la santé.