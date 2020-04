Coronavirus : 97 nouveaux cas confirmés au Maroc, 1.545 au total (ministère)

samedi, 11 avril, 2020 à 18:40

Face à la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le Conseil Régional de Béni Mellal- Khénifra a intensifié les efforts de lutte contre la pandémie, via plusieurs initiatives et actions ciblant différentes provinces et ce, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie.