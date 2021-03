Coronavirus: 97 nouveaux cas en 24H, plus de 4,3 millions de personnes vaccinées

lundi, 29 mars, 2021 à 18:06

Arrimée à une péninsule qui s’étire entre océan Atlantique et lagune aux confins du Sahara, la ville de Dakhla est un “éden confidentiel” entre océan et désert et “un refuge cousu main pour voyageurs épris de nature”, écrit le quotidien français Le Figaro.