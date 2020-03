Coronavirus: Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima consacre 20 MDH pour soutenir les habitants démunis

dimanche, 29 mars, 2020 à 23:11

Tanger – Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a consacré une enveloppe budgétaire de plus de 20 millions de dirhams (MDH) pour fournir aux familles et personnes défavorisées de la région des denrées alimentaires et renforcer les mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-19), notamment en mettant à la disposition de la région des équipements et des produits de stérilisation.

Dans le cadre de son adhésion aux efforts fournis par les autorités marocaines pour lutter contre l’impact de la pandémie du coronavirus, le Conseil de la région a alloué 16 MDH pour l’achat de denrées alimentaires de base au profit des habitants des huit provinces de la région, touchés suite aux mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire qui vise à lutter contre le nouveau coronavirus.

Selon un communiqué du Conseil de la région, 2 MDH ont été alloués à chaque province et seront distribués en coordination avec les autorités locales de manière à ce que cette aide arrive directement aux familles cibles.

Il s’agit également d’allouer plus de 4 MDH pour couvrir les besoins des provinces de la région en termes d’équipements et de produits de stérilisation, et ce dans le cadre du soutien du Conseil aux efforts consentis par les responsables du secteur de la Santé au sein de la région.

La distribution des denrées alimentaires de base démarrera dès le début de la semaine, en coordination avec les autorités locales au niveau des huit provinces, pour ensuite passer à l’opération de soutien grâce aux équipements et produits de stérilisation.

Selon le communiqué, cette démarche intervient en réaction à l’initiative royale de créer un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus “Covid-19” et les efforts consentis dans les différentes régions du Royaume pour soutenir les familles en situation précaire, auxquels ont adhéré le peuple marocain, les établissements publics et privés, ainsi que la société civile.

Le Conseil de la région a également salué les efforts fournis par l’ensemble des intervenants pour lutter contre le virus, notamment les cadres médicaux et paramédicaux, les autorités et les forces publiques, ainsi que les citoyens qui se sont mobilisés avec toute responsabilité dans la mise en oeuvre et le respect des mesures préventives prises pour lutter contre le danger de ce virus.