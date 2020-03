Coronavirus: le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun suspend jusqu’à nouvel ordre toutes ses réunions publiques

mardi, 17 mars, 2020 à 23:37

Guelmim – Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun a annoncé mardi la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toutes ses réunions publiques, dans le cadre des mesures de précaution pour prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19).

La Région “annonce à l’opinion publique son attachement aux directives émises par les autorités compétentes, qui, par mesure de précaution provisoire, suspendent jusqu’à nouvel ordre toutes les réunions publiques et les rencontres programmées”, indique un communiqué du conseil parvenu à la MAP.

Le conseil appelle, en outre, les habitants de la région à respecter les instructions données par les autorités sanitaires visant à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette pandémie et à soutenir les efforts entrepris par toutes les institutions de l’Etat dans ce cadre.

“Dans ces circonstances difficiles”, la Région incite les citoyens “à restez chez eux et à ne pas se déplacer, sauf pour la nécessité la plus urgente”, saluant les efforts considérables et la mobilisation continue des départements gouvernementaux et des pouvoirs publics visant à sensibiliser les citoyens et à leur fournir l’assistance nécessaire.

Le conseil note également que les visites de son siège “sont désormais limitées, sauf pour en cas de nécessité”.