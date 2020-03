Coronavirus: Démarrage à Guelmim d’une vaste opération de désinfection de l’espace public

mercredi, 18 mars, 2020 à 19:33

Guelmim – Une opération de stérilisation et de désinfection à grande échelle des places et espaces publics de la ville de Guelmim a été lancée, mercredi, dans le cadre de mesures proactives et de précaution pour limiter la propagation du coronavirus (Covid-19).

Lancée par le wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, l’initiative comprend les lieux, les espaces publics, les marchés et les rues principales de la ville.

Des équipements techniques modernes aux capacités de désinfection élevées ont été mobilisés afin de mettre en œuvre cette vaste opération visant à préserver la santé publique, a déclaré à la MAP le représentant de la wilaya de Guelmim-Oued Noun, Houcine Laâmani.

L’opération est menée en coordination avec le conseil municipal de Guelmim ainsi que les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et du ministère de la Santé.