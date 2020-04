Coronavirus : En langage des signes, Younes El Alaoui informe les sourds-muets des dernières actualités

dimanche, 12 avril, 2020 à 12:36

Agadir – En ces temps difficiles du Coronavirus, Younes El Alaoui, expert judiciaire assermenté en langage des signes, ne ménage aucun effort pour informer les Marocains sourds-muets des dernières actualités sur cette pandémie, qu’ils soient établis au Royaume ou à l’étranger.

Younes, qui est également membre de l’Association de protection des sourds d’Agadir, veille à éclairer le public sur les mesures entreprises en vue d’enrayer la propagation du Covid-19, notamment la création du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie, ainsi que les aides financières de l’Etat pour les familles nécessiteuses.

Dès que de nouvelles données et informations officielles sont annoncées, Younes El Alaoui s’assure de les transformer en langage des signes et capsules vidéo avec l’aide de son fils qui maîtrise les techniques de l’enregistrement et du montage.

De même, l’expert judiciaire a précisé qu’il reçoit chaque jour des messages vidéos et des questions liées à cette pandémie, dont les moyens de contribuer au Fonds et de bénéficier de l’appui dédié aux personnes en situation de précarité. Younes dit rassembler ces différentes questions pour y répondre dans une vidéo qu’il poste sur les réseaux sociaux.

Titulaire d’une licence en géographie, Younes El Alaoui s’est intéressé depuis l’année 2000 à cette discipline, ce qui l’a poussé à rejoindre l’association pour apprendre le langage des signes et enseigner l’art de la photographie à ses étudiants sourds-muets.

Après avoir maîtrisé le langage des signes, il a commencé à enseigner la géographie du Maroc, l’éducation islamique ainsi que la langue arabe aux élèves de la même association.

M. El Alaoui a suivi plusieurs formations au Maroc et en Belgique pour approfondir ses connaissances en la matière. En 2017, il a eu les documents officiels nécessaires qui lui ont permis de devenir un expert judiciaire assermenté.