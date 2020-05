Coronavirus: le film de l’accompagnement des MRE et des Marocains bloqués à l’étranger

mercredi, 6 mai, 2020 à 12:34

Rabat – Depuis l’apparition du Covid-19, les autorités marocaines n’ont cessé de prendre des décisions importantes touchant tous les Marocains, aussi bien à l’intérieur du territoire national qu’à l’extérieur.

Ci-dessous une chronologie des principales mesures prises par le Maroc en faveur des MRE et des Marocains bloqués à l’étranger, en raison de la pandémie:

— 02 février 2020

Rapatriement des ressortissants marocains de Wuhan et leur mise en quarantaine sous surveillance médicale pour 20 jours.

— 13 mars 2020

-L’ambassade du Maroc à Berne met en place une cellule de suivi au profit des Marocains résidant en Suisse et au Liechtenstein.

-L’ambassade du Maroc en Belgique met en place une cellule de veille et d’accompagnement des membres de la communauté marocaine.

— 14 mars 2020

-L’ambassade du Royaume en Argentine crée une cellule de veille au profit de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc en Autriche met en place une cellule d’accompagnement de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc en France met en place une cellule de veille en son sein et auprès des différents consulats du Royaume.

— 15 mars 2020

-L’ambassade du Maroc en Russie met en place une cellule d’accompagnement de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc à Riyad informe la communauté marocaine qu’elle reste à sa disposition pour répondre à ses interrogations et lui fournir les renseignements nécessaires via le téléphone et l’adresse électronique de l’ambassade.

-L’ambassade du Maroc à La Haye met à la disposition de la communauté marocaine les numéros de téléphone à utiliser en cas d’extrême urgence.

— 16 mars 2020

-L’ambassade du Maroc au Pérou et en Bolivie crée une cellule de suivi et de communication au profit de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc au Japon crée une cellule de suivi et d’accompagnement au profit de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc en Turquie met en place une cellule d’accompagnement de la communauté marocaine.

-L’Ambassade du Royaume au Gabon et à Sao Tomé met en place une cellule de veille au profit de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc au Qatar met en place une cellule d’accompagnement de la communauté marocaine.

-L’Ambassade du Maroc au Mexique met en place une cellule de veille au profit de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Royaume au Caire mobilisée pour accompagner les Marocains d’Egypte.

-L’Ambassade du Maroc en Jordanie met en place une cellule de communication avec la communauté marocaine.

— 17 mars 2020

-L’Ambassade du Maroc au Canada met en place une cellule de veille au profit des MRE.

-L’ambassade du Maroc à Nouakchott crée une cellule de suivi pour les membres de la communauté marocaine.

-L’ambassade du Maroc en Suède appelle au respect des directives officielles et met à la disposition de la communauté marocaine l’adresse électronique et le numéro de téléphone pour les cas d’urgence.

-L’ambassade du Royaume à Conakry mobilisée pour accompagner les Marocains de Guinée, de Sierra Leone et de Liberia.

— 18 mars 2020

-L’ambassade du Royaume à Bamako mobilisée pour accompagner les Marocains du Mali et met en place une cellule de veille et de communication.

-La Fondation Hassan II pour les MRE met à la disposition des bénéficiaires du programme de l’enseignement de la langue arabe et de la culture d’origine (ELCO) un service d’apprentissage en ligne.

-L’ambassade du Maroc en Finlande appelle les membres de la communauté marocaine établis en Finlande et en Estonie à se conformer aux directives de prévention.

— 20 mars 2020

-L’ambassade du Maroc à Lisbonne prend les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins des Marocains non-résidents en hébergement et restauration.

— 22 mars 2020

Le ministère chargé des MRE continue d’assurer ses services électroniques pour les Marocains du monde.

— 27 mars 2020

L’ambassade du Royaume à Canberra crée une cellule de veille au profit de la communauté marocaine et suit de près la situation des marocains bloqués suite à la fermeture des frontières.

— 03 avril 2020

-L’ambassade du Maroc apporte assistance aux familles des Marocains décédés en France.

-Le ministère chargé des MRE prend en charge les frais d’obsèques des défunts marocains démunis.

-L’ambassade du Maroc apporte assistance aux familles des Marocains décédés en Belgique.

— 04 avril 2020

-Le Consulat général à Istanbul annonce que plus de mille marocains bloqués en Turquie sont hébergés dans des hôtels à Istanbul après la suspension des vols.

-Le ministère chargé des MRE décide de couvrir les charges d’inhumation des dépouilles des défunts marocains en situation précaire.

— 10 avril 2020

L’ambassade du Maroc à Madrid et les consulats du Royaume pleinement mobilisés dans le contexte de la pandémie du coronavirus pour aider la communauté marocaine et sont à pied d’œuvre pour soutenir les ressortissants marocains bloqués en séjour touristique en Espagne depuis la suspension du trafic aérien et maritime entre les deux pays.

— 15 avril 2020

-Le Consulat du Maroc à Naples annonce l’ouverture d’un Carré musulman dans la région de Campanie.

— 16 avril 2020

-La ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi annonce que toutes les familles souhaitant rapatrier les dépouilles de leurs défunts seront accompagnées après la crise du Covid-19.

-L’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Bella annonce l’ouverture de 16 cimetières musulmans après des efforts déployés par l’ambassade du Royaume et ses consulats généraux en synergie avec les composantes de la société civile marocaine et italienne.

— 18 avril 2020

-L’ambassade du Royaume à Nouakchott prend en charge 60 citoyens marocains bloqués en Mauritanie.

-L’ambassade du Maroc en Belgique et les consulats du Royaume pleinement mobilisés dans le contexte de la pandémie du coronavirus et œuvrent à soutenir les ressortissants marocains bloqués en Belgique.

— 20 avril 2020

L’Office des changes octroie une dotation touristique exceptionnelle aux Marocains bloqués à l’étranger.

— 22 avril 2020

-Le Réseau de compétences médicales des Marocains du monde lance une plateforme d’assistance médicale et psychologique au profit des MRE dans le cadre de la mobilisation du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger des compétences marocaines à l’étranger et de ses partenaires de la société civile.

-Le ministère chargé des MRE continue d’assurer ses services électroniques pour les Marocains du monde.

— 23 avril 2020

-L’ambassade du Maroc en Tunisie annonce avoir assuré une prise en charge totale des citoyens marocains bloqués en Tunisie.

-Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita annonce que les services du ministère ont pris en charge les frais d’hébergement de 3.844 personnes, les frais des consultations médicales pour 147 autres, la prolongation de visas et la régularisation de situation pour nombre de ressortissants marocains.

– Le ministre a également affirmé que le retour des Marocains bloqués à l’étranger à cause de la crise sanitaire doit se dérouler dans des conditions optimales et que ce retour est un droit indiscutable.

— 29 avril 2020

– L’ambassade du Maroc en Russie poursuit sa mobilisation au service de la communauté marocaine et annonce être en contact permanent avec 21 Marocains qui séjournaient de façon temporaire en Russie et se sont retrouvés bloqués suite à la suspension des vols internationaux.

— 03 mai 2020

“Awacer TV” relevant du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), lance pendant le mois de Ramadan 2020 un nouveau programme culturel et de débats destiné à la communauté marocaine de l’étranger.

— 04 mai 2020

Une liste d’avocats pour une assistance juridique gratuite mise à la disposition des Marocains du monde par le ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger.

— 05 mai 2020

Initiatives de solidarité de l’ambassade du Maroc en Turquie au profit de familles et étudiants marocains à Ankara.