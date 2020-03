Coronavirus: La Fondation Hassan II pour les MRE met à disposition des bénéficiaires du programme ELCO un service d’apprentissage en ligne

mercredi, 18 mars, 2020 à 12:17

Rabat – La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) a mis à la disposition des enfants marocains bénéficiaires de l’enseignement de la langue arabe et de la culture d’origine (ELCO), un service en ligne qui leur permet de poursuivre leur apprentissage à distance.

Suite à la fermeture des établissements scolaires dans plusieurs pays d’Europe pour faire face à la propagation du Coronavirus, les bénéficiaires peuvent poursuivre leur formation via la plateforme web d’enseignement de la langue arabe et de la culture d’origine: e.madrassa.ma, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Cette action concerne pour l’instant 40.000 bénéficiaires, dont 32.336 en France et 8.000 en Belgique, souligne la Fondation, notant que cette possibilité sera étendue ultérieurement à d’autres pays, notamment l’Espagne. Les enseignants prendront en charge l’inscription de leurs groupes d’élèves sur la plateforme, précise-t-on.

Par ailleurs, la Fondation Hassan II pour les MRE met en place une cellule de veille pour garantir le bon fonctionnement de cette opération.

Il est à noter que “e-madrassa” est en ligne depuis 2013 et fonctionne comme un service gratuit qui permet aux enfants d’origine marocaine, qui le souhaitent, d’accéder facilement et en toute autonomie à un apprentissage en ligne flexible, interactif et convivial en dehors de toute contrainte de temps ou d’espace. Le programme compte actuellement 17.397 inscrits, selon le communiqué.