Coronavirus: Initiative à Témara pour héberger le personnel médical et infirmier

mardi, 31 mars, 2020 à 14:59

Témara – L’Association des œuvres sociales des régies et société de distribution d’eau et d’électricité et d’assainissement liquides du Maroc a lancé, récemment, une initiative humanitaire à Témara, visant à héberger le personnel médical et infirmier afin de contribuer aux efforts déployés par l’Etat dans la lutte contre le Coronavirus.

L’ambition est d’offrir au personnel médical des espaces pour se reposer et passer la nuit loin de leurs familles, dans le cadre du confinement imposé par le gouvernement pour freiner la propagation de cette pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, M. Maamar Mounir, membre de cette association, a indiqué que l’association a mis à la disposition des autorités, des médecins et du personnel de la santé à Témara son centre social, qui comprend un hôtel composé de 24 chambres.

“Cette opération a également pour objectif de fournir à l’ensemble des équipes de la santé des équipements médicaux pour faire face au Covid19”, a-t-il noté.

Il a appelé, dans ce contexte, l’ensemble des marocains à prendre de telles initiatives pour apporter un soutien au Royaume, dans l’espoir d’endiguer ce nouveau virus, à rester dans leurs domiciles et à respecter les mesures prises par les autorités en la matière.