Coronavirus : l’ambassade du Royaume à Bamako mobilisée pour accompagner les Marocains du Mali

mercredi, 18 mars, 2020 à 11:23

Bamako – L’ambassade du Royaume à Bamako a annoncé, mercredi, la mobilisation de ses services pour accompagner les Marocains installés au Mali et ce dans le cadre des mesures de prévention contre le Coronavirus (COVID – 19).

Dans un communiqué parvenu à la MAP, la représentation diplomatique indique qu’il a été décidé de réduire les déplacements dans les locaux de l’ambassade, notant toutefois que les prestations urgentes (Passeports, transcriptions de naissances, décès et cartes consulaires) seront assurées.

Et d’ajouter que les Marocains établis au Mali sont invités à consulter le site des prestations consulaires : www.consulat.ma pour s’informer des documents nécessaires et préparer et déposer le dossier complet auprès de l’agent chargé de l’accueil à l’ambassade, soulignant que le service consulaire prendra attache avec les prestataires pour finaliser la procédure.

Pour plus d’informations, l’ambassade a mis à la disposition les numéros de téléphone suivants: 0022374890782 et 0022320233738 ainsi que l’adresse Email: marocambamako@gmail.com.