Coronavirus: Les dirigeants de l’audiovisuel public marocain contribuent au fonds spécial de lutte contre l’épidémie

jeudi, 19 mars, 2020 à 15:23

Rabat – L’ensemble des dirigeants de l’audiovisuel public ont annoncé, jeudi, leur décision de contribuer au Fonds spécial de lutte contre le coronavirus, mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI pour lutter contre cette pandémie.

Dans le cadre de l’élan de solidarité national de lutte contre la pandémie du covid19, indique un communiqué conjoint de la Société nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) et de la Soread 2M, l’ensemble des dirigeants, Président directeur général, directeurs généraux, et Directeurs de l’audiovisuel public de la SNRT et de SOREAD 2M, ont décidé de contribuer au Fonds spécial de lutte contre le coronavirus, créé suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste.

L’audiovisuel public, poursuit le communiqué, réitère également sa pleine mobilisation au service du citoyen marocain dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation pour la lutte contre la propagation du virus Covid-19.