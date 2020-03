Coronavirus: La médecine militaire en appui au staff de l’hôpital provincial de Tan-Tan

samedi, 28 mars, 2020 à 23:11

Tan-Tan – Une équipe de la médecine militaire va appuyer le staff de l’hôpital provincial de Tan-Tan dans la délicate mission de lutte contre la propagation du coronavirus.

Cette équipe est composée d’un spécialiste des ORL, de deux médecins généralistes en plus de plusieurs infirmiers et assistants sociaux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major des Forces Armées Royales (FAR), afin que les différents services et départements, dont la médecine militaire, prennent part à la lutte contre cette pandémie.

Le gouverneur de la province de Tan-Tan, Hassan Abelkhalek s’est rendu à l’hôpital provincial où des explications lui ont été fournies sur les préparatifs de cette structure médicale pour l’accueil et la prise en charge d’éventuels cas de Covid-19.

Dans une déclaration à la presse, le délégué provincial de la Santé, Naba Mohamed Sayed a indiqué que l’hôpital provincial de Tan-Tan dispose d’une unité d’isolement de 20 lits dédiés à l’accueil des personnes contaminées par le virus ainsi qu’une salle de réanimation.

Il a assuré de la mobilisation de l’ensemble du staff médical de l’hôpital pour contribuer aux efforts déployés par toutes les composantes de la Nation pour endiguer la transmission du coronavirus.