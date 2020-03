Coronavirus: le ministère de l’Aménagement du territoire lance le processus d’enseignement à distance dans les établissements d’architecture

jeudi, 19 mars, 2020 à 19:17

Des produits de stérilisation et des matériels de protection nécessaires dans les hôpitaux et les centres de santé relevant de la préfecture et des provinces de la Région Marrakech-Safi ont été distribués, jeudi, au siège du conseil de la région et ce, dans le cadre de la contribution aux efforts de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).