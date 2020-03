Coronavirus: Le ministère de l’Aménagement du Territoire national applique des horaires fixes pour les visites

mercredi, 18 mars, 2020 à 10:58

Rabat – Le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a procédé à la fermeture des bureaux d’accueil aux niveaux central et régional, tout en appliquant des horaires fixes pour les visites, afin de limiter la propagation du nouveau Coronavirus.

Un espace aménagé a été mis en place à cette effet, tenant compte des mesures de sécurité exigées, a indiqué le ministère dans un communiqué, notant que le fonctionnement des bureaux d’ordre a été revu en optant pour des dispositifs de communication à distance ou du dépôt des dossiers auprès des guichets à travers des fenêtres et des portes.

En outre, et conformément aux conseils de l’Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé, il a été décidé d’exempter les fonctionnaires atteints de maladies chroniques, ceux qui étaient en mission à l’étranger ainsi que les mamans ayant des enfants en bas âge, de se rendre sur les lieux du travail.

Par précaution, le ministère leur conseille de rester chez eux et d’appliquer les mesures préventives instaurées par les autorités publiques, a souligné la même source.

“La priorité actuelle est la préservation de la santé des citoyens, y compris les fonctionnaires et les usagers. Ceci en limitant la propagation du Coronavirus, tout en assurant la continuité du service public, par le biais de l’utilisation des techniques de communication modernes”, a fait valoir Mme Bouchareb, citée par le communiqué, rappelant l’obligation de maintenir le cap et de poursuivre la mise en œuvre des chantiers programmés selon les objectifs fixés par chaque direction, tout en restant à l’écoute afin d’identifier les répercussions économiques et sociales de la propagation du Coronavirus pour prendre les mesures adéquates en temps opportun.

Par ailleurs, la ministre a insisté sur la nécessité de respecter les consignes de prévention instaurées par les autorités publiques, pour assurer la sécurité de tous les citoyens.

Le ministère a mis à la disposition de ses fonctionnaires tous les équipements nécessaires à la prévention et veille au bon déroulement des opérations de stérilisation des locaux toutes les heures, note-t-on.

Il a également entamé une série de rencontres avec ses différentes représentations régionales et provinciales, à travers des vidéos conférences, ce qui limitera le contact physique et la production matérielle des documents.