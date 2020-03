Coronavirus: Le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance face aux fausses informations attribuées à des parties officielles

mercredi, 4 mars, 2020 à 14:59

Rabat – Le ministère de l’Intérieur a appelé, mercredi, les citoyennes et citoyens à la nécessité de faire preuve de vigilance face à la diffusion d’informations mensongères et fictives concernant le nouveau coronavirus, attribuées à des parties officielles à travers des techniques de nouvelles technologies.

Dans un communiqué, le ministère indique qu’il a été constaté dernièrement que certains comptes sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée sur téléphone portable procèdent à la publication d’informations mensongères et erronées attribuées à des institutions officielles au sujet de la prise de mesures préventives par les autorités dans le cadre de la lutte contre le nouveau virus Corona.

Tout en soulignant que les mesures prises dans ce cadre sont annoncées par les établissements compétents à travers des communiqués publiés via les canaux officiels dédiés, le ministère de l’Intérieur appelle les citoyennes et citoyens à la nécessité de faire preuve de vigilance face à la diffusion d’informations mensongères et fictives attribuées à des parties officielles à travers des techniques de nouvelles technologies, ajoute le communiqué.

Le ministère affirme également que toutes les dispositions légales seront prises par les autorités compétentes en vue d’identifier les personnes impliquées dans la publication de ces allégations et mensonges.