Coronavirus : Mise en place d’une cellule de crise et de communication à l’ambassade du Maroc à Pretoria

mardi, 17 mars, 2020 à 21:40

Johannesburg- Dans le cadre du suivi des développements de la pandémie du Coronavirus et son impact sur les ressortissants marocains établis à l’étranger, l’ambassade du Royaume du Maroc à Pretoria a mis en place une cellule de crise et de communication au profit des ressortissants marocains établis en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et en Eswatini.

Cette cellule servira de dispositif d’accompagnement pour rassurer et orienter la communauté marocaine dans ses démarches, sollicitations et besoins spécifiques en ces circonstances difficiles marquées par la menace sanitaire du Coronavirus, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et en Eswatini, Youssef Amrani.

L’ambassadeur a, à cet occasion, incité la communauté marocaine dans les pays concernés à observer l’ensemble des règles de vigilance sanitaire qui s’imposent en s’écartant des comportements à risque et en se conformant aux consignes gouvernementales pour prévenir toute situation non souhaitée.

Des premiers contacts ont d’ores et déjà été initiés par ce nouveau service de proximité pour répondre aux interrogations diverses de la communauté marocaine résidente dans la région, a dit M. Amrani, soulignant qu’à ce jour, aucun cas d’infection n’a été enregistré parmi les ressortissants marocains dans la région.

Rappelons que l’Afrique du Sud a déclaré « l’Etat de catastrophe nationale » face à la propagation du Coronavirus.

L’Afrique du Sud, où 62 cas avérés ont été recensés, a adopté une batterie de mesures dont la fermeture des frontières à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie.

L’Afrique du Sud a également annoncé la fermeture des écoles du pays à partir de mercredi pour au moins trois semaines, ainsi que l’interdiction des rassemblements publics de plus de 100 personnes.

Dans les autres pays d’Afrique de la région, le nombre d’infections demeure infime (un seul cas en Eswatini et aucun cas enregistré au Malawi et au Botswana).

Le risque pour la communauté marocaine résidente dans ces pays est, par conséquent, « très faible » mais cela n’empêche que les précautions et mesures préventives restent de mise pour l’ensemble des citoyens, a souligné M. Amrani.

Pour toute information complémentaire et suivi de la situation, les membres de la communauté marocaine sont invités à consulter le site web de l’ambassade du Royaume du Maroc à Pretoria sous le lien suivant : https://www.moroccoembassy.co.za/.

La cellule de crise mise en place par l’ambassade est quant à elle joignable aux numéros suivants :

• +27 6 70 89 63 66

• +27 6 79 70 72 95.

(MAP)