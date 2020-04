Coronavirus: Principaux points de la déclaration du ministère de la santé

jeudi, 9 avril, 2020 à 21:20

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration du directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– Quatre-vingt-dix-neuf (99) cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 1.374 le nombre total des cas de contamination.

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à jeudi à 18H00, à 109 cas (12 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 97, après l’enregistrement de quatre nouveaux décès lors des dernières 24H.

– Un total de 5.004 cas probables d’infection ont été exclus après des résultats d’analyses effectuées au laboratoire et révélés négatifs.

– D’un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés avec un taux de 29%, suivie de Marrakech-Safi (environ 19%), Rabat-Salé-Kénitra (plus de 15%) et Fès-Meknès (plus de 12%)

– Le Maroc n’enregistre désormais que des cas locaux qui représentent 90%, contre 10% de cas importés, survenus lors des premières phases de cette pandémie au Royaume.

– Concernant l’état clinique des cas lors de la prise en charge, 15% ne présentaient aucun symptôme, alors que 70% étaient des cas légers ou bénins et 15% se trouvaient en stade avancé ou dans un état grave.

– 8.664 personnes contacts ont été soumises au suivi médical, ce qui a permis de découvrir un total de 504 cas confirmés.

– La moyenne d’âge se situe entre 47 et 48 ans.

– La période qui sépare l’infection de l’apparition des premiers symptômes est estimée en moyenne au Maroc à 6 jours.

– A l’exception de Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed Dahab, où peu de cas ont été observés, toutes les autres régions ont enregistré des décès et des guérisons, à des taux rapprochés. La région de Drâa-Tafilalet n’a enregistré aucun décès.