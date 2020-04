Coronavirus: Principaux points de la déclaration du ministère de la santé

vendredi, 10 avril, 2020 à 20:25

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration donnée vendredi par le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans laquelle il fait le point sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc.

– Soixante-quatorze (74) cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 1.448 le nombre total des cas de contamination.

– Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à vendredi à 18H00, à 122 cas (13 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 107, après l’enregistrement de 10 nouveaux décès lors des dernières 24H.

– D’un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés avec un taux de 30%, suivie de Marrakech-Safi (19%), Rabat-Salé-Kénitra (15%) et Fès-Meknès (12%).

– Les variations constatées d’un jour à l’autre au niveau des chiffres relatifs à la répartition géographique des nouveaux cas d’infection au coronavirus, sont le résultat du processus de vérification des données au cours de l’enquête épidémiologique sur ces cas après leur premier signalement.

– Lors de ce processus de vérification, certaines informations préliminaires sont corrigées notamment en ce qui concerne la ville de résidence et non la ville d’admission du cas, l’origine de l’infection et les conditions d’exposition à celle-ci.