Coronavirus : Principaux points de la déclaration du ministère de la santé

dimanche, 12 avril, 2020 à 18:00

Cinq individus, âgés entre 23 et 31 ans, soupçonnés d’implication présumée dans des affaires de vol par effraction, de possession et de trafic international de drogue, ont été arrêtés, au cours du week-end, lors d’une opération conjointe menée par les services de la la police judiciaire de Tanger et de Chefchaouen, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.