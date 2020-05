Coronavirus: quelles mesures le gouvernement a-t-il pris pour accompagner les écoles publiques et privées ?

vendredi, 29 mai, 2020 à 13:26

Rabat – La pandémie du coronavirus (Covid-19) a bouleversé la vie de près 10 millions élèves, lycéens et étudiants inscrits au titre de l’année scolaire en cours. Pour assurer l’indispensable continuité pédagogique et l’égalité des chances, de nouvelles mesures ont été prises par le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Place au numérique depuis la suspension des cours en présentiel à partir du 16 mars 2020

Selon le chef du service des affaires pédagogiques relevant de la direction provinciale de Khénifra, M. Mohamed Nouri, le ministère a assuré la continuité pédagogique via la plate-forme “TelmidTICE”.

Cette plate-forme, disponible sur le portail du ministère, contient un ensemble de sites électroniques, programmes et applications, dédiés aux élèves et aux professeurs de différents niveaux, en l’occurrence, “AlisTic”, “MATHSCAN”, “NOONKids”, “Emadrassa”, “eDorous” et “BACTv”.

Les cours ont été aussi diffusés sur les chaînes télévisées “Athaqafia”, “Alamazighia”, “Laâyoune TV” et “Arriyadia”.

Selon M. Nouri, il a été également procédé à l’adoption du service collaboratif “Microsoft Teams”, via le portail “taalim.ma”, pour permettre aux élèves inscrits dans les écoles privées de suivre leurs cours à distance à travers des classes virtuelles.

En outre, le ministère a assuré le suivi des académies et des directions dans la production du contenu numérique et l’enregistrement des cours.

Qu’en est-il des élèves vivant dans certaines régions éloignées qui n’ont ni l’accès à Internet, ni la possibilité de suivre les cours sur la télévision?

Pour favoriser l’égalité des chances, le ministère a préparé des brochures en langues arabe et française et des programmes de mathématiques pour les six niveaux du primaire, à distribuer à un million d’élèves vivant dans ces régions.

Bilan ?

Selon le ministère, le bilan préliminaire de ces mesures est qualifié de “très positif”.

Après le 18 mai :

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, a fait part des dates de la tenue des examens du baccalauréat, national et régional (sessions ordinaire et rattrapage) pour les différentes filières, ainsi que les dates des résultats finaux.

Les sujets des examens devront se limiter aux cours dispensés en présentiel avant la suspension des études.

S’agissant des autres niveaux scolaires, seules les notes des contrôles organisés jusqu’au 14 mars 2020 seront prises en compte, ainsi que les notes des examens locaux pour la 6ème année du primaire et la 3ème année du collège.

Comment respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale pendant le déroulement des examens ?

M. Amzazi a fait savoir qu’aucune décision ne sera prise sans coordination avec les autorités sanitaires, le ministère de l’Intérieur et le Chef du gouvernement.

Dans ce sens, il a dit que des installations sportives seront mobilisées pour le bon déroulement des examens, que tous les établissements d’enseignement seront désinfectés plusieurs fois par jour et que des masques et des outils de mesure de température seront distribués. Pour respecter la distanciation sociale, les classes ne dépasseront pas 10 candidats.

