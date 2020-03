Coronavirus: la RAM annonce la suspension jusqu’à nouvel ordre de tous ses vols à destination et en provenance d’Italie

mardi, 10 mars, 2020 à 8:05

Rabat- En application de la décision du gouvernement marocain, Royal Air Maroc (RAM) annonce la suspension, à partir d’aujourd’hui, de tous ses vols à destination et en provenance d’Italie jusqu’à nouvel ordre.

A cet effet, la RAM met en place un dispositif spécial pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs déplacements suite à ces changements, a indiqué la RAM dans un communiqué.

Ainsi, les clients pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage à une date ultérieure, sans frais, ou annuler leur voyage au plus tard 72 heures avant le départ du vol, en échange d’un avoir de la même valeur du billet, valable six mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie, a fait savoir la même source.

Pour toute information complémentaire, la RAM invite ses clients à se renseigner sur ces dispositions commerciales aux numéros suivants : -Maroc: 089000 0800 et -Numéro International : +212522489797.