Coronavirus/Fonds spécial: Contributions supplémentaires

vendredi, 10 avril, 2020 à 21:13

Rabat – La Cour des comptes et l’association des œuvres de sociales de ses magistrats et fonctionnaires ont décidé de participer par un montant de 10 MDH au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Cette contribution intervient en application des Hautes Orientation de SM le Roi Mohammed VI, pour faire face à la pandémie du Covid-19, a indiqué la Cour des comptes dans un communiqué, soulignant l’importance de la synergie et de la solidarité entre toutes les composantes de la société marocaine.

En outre, cette initiative intervient suite au don fait par des magistrats et fonctionnaires de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes d’une partie de leur salaire au profit du Fonds spécial, dans le cadre de l’implication de toutes les composantes de l’institution dans la mobilisation nationale, dont le Royaume fait preuve pour lutter contre les répercussions de cette pandémie.

———————————————————-

Le ministre d’État chargé des droits de l’Homme a décidé de faire don de la moitié de son salaire mensuel au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19), à partir du mois d’avril, jusqu’à la fin de la période de confinement et le retour à l’état normal.

Cette contribution intervient après la cotisation symbolique du ministre d’État d’un mois de salaire au profit dudit Fonds, dans le cadre des efforts déployés pour réduire les répercussions négatives de la pandémie du nouveau coronavirus, conformément aux Hautes Directives Royales, a indiqué le ministre d’État chargé des droits de l’Homme dans un communiqué.

———————————————————

L’entreprise OLA Energy Maroc a annoncé qu’elle contribue au fonds spécial de solidarité, mis en place pour la gestion de la pandémie de coronavirus, en plus de fournir des subventions en carburants au profit des autorités publiques, ainsi que l’ensemble des parties prenantes pour les aider dans leurs efforts de lutte contre COVID-19.

OLA Energy MAROC s’engage, également, à assurer l’approvisionnement de ses stations de services et ses clients en matière de carburants et de lubrifiants, tout en veillant à la préservation de la santé de ses équipes et partenaires, à travers la mise en place des règles sanitaires et des mesures d’hygiène strictes pour le personnel travaillant dans les stations des services et à l’usine des lubrifiants, tandis que pour le personnel du siège, la direction de OLA Energy Maroc a mis en place un dispositif de télétravail, affirme l’entreprise dans un communiqué.

En cette période exceptionnelle et difficile, OLA Energy Maroc soutient et accompagne ses prestataires et partenaires, pour assurer la continuité de leurs activités, ajoute la même source.