Coronavirus/Fonds spécial: Contributions supplémentaires

lundi, 30 mars, 2020 à 14:26

Rabat – L’agence urbaine de Rabat-Salé a décidé de participer aux efforts de solidarité nationale, pour faire face à la propagation du Covid-19.

Ainsi, l’agence urbaine s’est engagée, à travers la cotisation de la directrice générale s’élevant à un mois de salaire et celle des fonctionnaires de l’agence de 3 jours de salaire mensuel, au profit du Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus, a indiqué l’agence urbaine de Rabat-Salé dans un communiqué.

—————————————————————–

La fédération royale marocaine des sports urbains et sports similaires a fait don de 100.000 DH au profit du Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus.

Cette contribution s’inscrit dans le cadre de mobilisation nationale dans la lutte contre les répercussions de la pandémie du Covid-19, a indiqué la fédération dans un communiqué.

—————————————————————–

L’association Amal Salé‎ a décidé de participer au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus, à travers la mise en place de diverses mesures pour lutter contre les répercussions de cette pandémie.

L’association a décidé, en coordination avec ses partenaires institutionnels, de continuer à débourser les salaires des 32 éducateurs et éducatrices de l’enseignement préscolaire pour une durée de 3 mois, soit un montant estimé à 207.000 DH.

Selon un communiqué de l’association, le président a contribué au Fonds spécial par deux mois d’indemnité pour gestion de l’espace social, éducatif et d’appui des compétences de la jeunesse de Bettana, et a également mis à disposition des autorités les ressources humaines et logistiques pour faire face à cette pandémie.

L’association a en outre décidé, de mettre à la disposition du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique des cadres bénévoles d’enseignement préscolaires aux profits des jeunes élèves, en particulier en zones rurales.