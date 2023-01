Corrèze: Consulat mobile au profit de la communauté marocaine

dimanche, 15 janvier, 2023 à 16:26

Paris – Le Consulat général du Maroc à Bordeaux a organisé, samedi, son premier consulat mobile de l’année à Brive la Gaillarde en Corrèze, à 220 km de Bordeaux.

Cette opération, qui a drainé une affluence considérable de membres de la communauté marocaine, l’une des plus importantes en Corrèze, a permis à ces derniers, de bénéficier de l’ensemble des prestations consulaires, en sus des avis et conseils fournis par l’équipe consulaire dépêchée sur place, et ce sur diverses questions (procédures administratives, questions judiciaires, statut personnel…), indique un communiqué de la représentation consulaire.

Ce déplacement à Brive la Gaillarde à été également mis à profit par le Consulat général pour délivrer des services consulaires, à leurs lieux de résidence, à des ressortissants marocains qui, pour divers motifs, se trouvaient dans l’incapacité de se déplacer à Bordeaux, ajoute la même source.

Des associations marocaines actives à Brive la Gaillarde, ainsi que le Maire de la ville, Frédéric Soulier, ont exprimé leur appréciation de ce genre d’opérations consulaires, conformément à la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure la communauté marocaine à l’étranger.

Ce déplacement s’inscrit aussi dans le cadre des orientations du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaines et des Marocains résidant à l’étranger, dans la mesure où elle permet de ”rapprocher davantage les services consulaires des ressortissants marocains établis à l’étranger et maintient fort leur lien avec la représentation consulaire”.