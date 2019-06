Côte d’Ivoire : L’Ambassadeur du Maroc reçu en audience par le président de l’Assemblée nationale

lundi, 24 juin, 2019 à 23:47

A l’invitation des Gouvernements du Royaume du Bahreïn et des Etats Unis d’Amérique, un cadre du Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc prendra part aux travaux de “l’Atelier sur la paix et la prospérité”, les 25 et 26 juin 2019, à Manama (Bahreïn), indique le porte-parole du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).