Côte d’Ivoire : Laylat Al-Qadr célébrée à la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan

samedi, 6 avril, 2024 à 12:55

Abidjan – Une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie a été organisée, vendredi à la mosquée Mohammed VI d’Abidjan, dans une ambiance empreinte de recueillement et de quiétude, avec la participation d’oulémas, de chefs de confréries soufies et de mourchidines ivoiriens et marocains.

Cette veillée religieuse a été marquée par l’organisation de deux causeries animées respectivement par le président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques de Côte d’Ivoire, Ousmane Diakité, et le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Côte d’Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta.

Dans son intervention, M. Diakité a mis en avant l’intérêt particulier accordé par les illustres Souverains du Royaume du Maroc au champ religieux et à la protection de la foi et du culte, soulignant que la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan traduit la volonté de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de mettre à la disposition des fidèles musulmans des lieux où ils pourront exercer leur culte dans les meilleures conditions.

Il a émis le souhait que cette Mosquée, avec toutes ses infrastructures, soit un haut lieu d’éducation, d’orientation, de socialisation et de solidarité.

De son côté, M. Sonta a axé son intervention sur l’importance de Laylat Al-Qadr (Nuit du Destin) qui représente l’un des moments les plus sacrés et significatifs sur le plan spirituel dans l’Islam, rappelant que c’est la Nuit où le Coran a été révélé, d’où sa place très particulière dans la religion musulmane.

Les deux conférenciers ont tenu à réitérer, à cette occasion, leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi qui a bien voulu doter la ville d’Abidjan d’une grande mosquée où les membres de la communauté musulmane peuvent accomplir leurs prières.

Lors de cette veillée, l’assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid, et de l’ensemble des membres de l’illustre famille Royale.

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a procédé, en collaboration avec les autorités ivoiriennes compétentes, notamment le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques et la Section Ivoirienne de la Fondation, à l’inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan et ce, à l’occasion de la Prière du vendredi.

La Mosquée s’étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend une salle de prière avec une capacité d’accueil de 7.000 fidèles, ainsi qu’une salle de conférences, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif, un logement pour l’imam et un parking.

Les travaux de construction de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, qui ont été lancés le 03 mars 2017 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, ont été réalisés par des artisans marocains et ont obéi scrupuleusement aux normes architecturales marocaines traditionnelles et authentiques dans toute leur splendeur.