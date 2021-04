Coup d’accélérateur à la mise à niveau urbaine dans les provinces de Nador et de Driouch

mardi, 6 avril, 2021 à 23:55

Driouch – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nezha Bouchareb, a effectué, mardi, une visite de terrain dans les provinces de Nador et de Driouch, marquée par la signature de conventions et la visite de chantiers visant l’accélération des projets de mise à niveau urbaine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée effectuée dans la région de l’Oriental, en vue de rencontrer l’écosystème régional et local du secteur de l’urbanisme et de la construction et mobiliser les acteurs concernés pour assurer la relance du secteur après la crise liée à la pandémie de la Covid-19.

Mme Bouchareb, en compagnie notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai et du gouverneur de la province de Nador, Ali Khalil, a ainsi tenu une réunion avec les intervenants locaux et les responsables centraux et décentralisés du département de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, durant laquelle elle a passé en revue la stratégie déployée par ce département pour relancer le secteur de l’urbanisme et de l’habitat.

Cette rencontre a été marquée par la signature de trois conventions, destinées au parachèvement des projets inscrits dans le plan de développement social intégré du Grand Nador.

La première est une convention de financement pour la réalisation du programme de mise à niveau urbaine de la commune d’Al Aroui (province de Nador), doté d’une enveloppe de 183 millions de dirhams (MDH), dont 69,45 MDH apportés par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Ce projet, devant bénéficier à 3.204 familles, prévoit notamment la mise à niveau des quartiers sous-équipés et la création et l’aménagement d’espaces verts, et sera réalisé entre 2021 et 2022.

Une autre convention a été signée, portant sur le financement de la réalisation du programme de mise à niveau urbaine de la commune de Zaio (province de Nador), devant bénéficier à 1.977 familles pour un coût de 57 MDH, dont une contribution du ministère de l’ordre de 9,94 MDH.

Il s’agit de mener des interventions de mise à niveau urbaine, principalement la mise à niveau des quartiers sous-équipés et la création et l’aménagement d’espaces verts, au cours de la période 2021-2022.

La troisième convention porte, quant à elle, sur le relogement des habitants des maisons menaçant ruine dans la commune d’Oulad Settout (province de Nador), pour un coût de 41 MDH, dont 15 MDH apportés par le ministère. Cette opération sera menée au cours de la période 2021-2023.

Par la suite, Mme Bouchareb, MM. El Jamai et Khalil et la délégation les accompagnant, ont effectué une visite de terrain à la commune d’Al Aroui pour s’enquérir de l’Etat d’avancement du Plan de développement social intégré dans le cadre de la mise à niveau urbaine du Grand Nador (2017-2021), qui a atteint un taux d’avancement de 70 pc au 30 mars dernier.

Ce plan, doté d’une enveloppe globale de 725 MDH, vise notamment la mise à niveau urbaine à travers la modernisation du paysage urbain, ainsi que la création et l’aménagement de places publiques, d’espaces verts et d’équipements sociaux multiservices.

Il s’agit aussi de restructurer un total de 83 quartiers sous-équipés en vue d’améliorer les conditions de vie de la population et fluidifier l’accès aux quartiers sur une superficie globale de 800 ha, au profit de quelque 20.804 familles.

Des explications ont également été fournies sur l’état d’avancement du programme de mise à niveau urbaine de la commune d’El Aroui, inscrit dans le Plan de développement social intégré dans le cadre de la mise à niveau urbaine du Grand Nador (2017-2021), et dont plusieurs tranches ont atteint un taux de réalisation de 100 pc, y compris les travaux de réalisation de la rocade Nord.

Les travaux pour la construction de la rocade Sud ont atteint, quant à eux, un taux de réalisation de 20 pc.

Dans la province de Driouch, Mme Bouchareb, accompagnée notamment du gouverneur de la province, Mohamed Rochdy, s’est rendue dans la commune de Midar pour s’arrêter sur les travaux de restructuration des quartiers sous-équipés, menés dans le cadre du projet de mise à niveau urbaine de la province de Driouch.

D’un coût de 34,8 MDH, ce projet porte sur l’aménagement et le goudronnage des voies au profit de 2.500 familles.

Dans le même cadre, la délégation officielle s’est aussi enquise des travaux de restructuration des quartiers sous-équipés de la ville de Driouch, dotés d’une enveloppe de 34,7 MDH au profit de 3.000 familles, et des travaux similaires menés au niveau de la ville de Ben Taieb, pour un budget de 34,4 MDH au bénéfice de 2.000 familles.