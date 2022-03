Coupure temporaire de la circulation sur le tronçon Midelt-Errich au niveau de la RN 13

mercredi, 2 mars, 2022 à 16:54

Les ambassadeurs du Royaume du Maroc, de Palestine et d’Égypte en Ukraine ont tenu, mercredi à Lviv, des rencontres avec des responsables du ministère ukrainien des Affaires étrangères et des représentants de la sécurité et des frontières, portant sur les moyens de faciliter l’évacuation des citoyens arabes vers les pays limitrophes de l’Ukraine, notamment la Pologne.