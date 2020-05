Covid-19: 07 nouveaux cas confirmés au Maroc, 7.584 au total

mercredi, 27 mai, 2020 à 11:15

Face à la persistance de la crise sanitaire de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et à ses impacts économiques et sociaux, un projet de loi de finances rectificative (PLFR) devient primordial, a souligné Omar Hniche, vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, chargé des affaires académiques et estudiantines.