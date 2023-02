Covid-19: 09 nouveaux cas, plus de 6,87 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

vendredi, 3 février, 2023 à 15:45

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine halieutique ont été au centre d’une conférence débat organisée jeudi soir à Agadir, sur les opportunités collaboratives et les mécanismes conjoints de renforcement de la contribution de la recherche scientifique et technologique à la transformation bleue du secteur halieutique.