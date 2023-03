Covid-19: 09 nouveaux cas, plus de 6,88 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

samedi, 4 mars, 2023 à 18:43

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Conseil économique et social palestinien ont signé, vendredi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU – Memorandum of Understanding) visant à poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale et la promotion des initiatives conjointes.