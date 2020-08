Covid-19: 1.472 nouveaux cas confirmés et 778 guérisons en 24H (ministère)

dimanche, 16 août, 2020 à 18:18

Rabat – Mille quatre cent soixante-douze (1.472) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 778 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 42.489 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 29.344 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 69%, a précisé le coordonnateur du centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre de décès est passé à 658, avec 26 nouveaux cas enregistrés en 24 heures (5 à Casablanca, 9 à Marrakech et 4 Tanger, 2 à Fès et à Ouarzazate et 1 cas à Sefrou, Méknès, Témara et à Khénifra).

Le taux d’incidence cumulé est de 117 cas pour 100.000 habitants, a-t-il souligné, faisant savoir que le nombre des cas actifs s’élève à 12.487, soit un taux de 34/100.000 hbts.

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.907, pour un total de 1.563.124, a-t-il poursuivi.

Côté répartition géographique des nouveaux cas confirmés, M. Mrabet a relevé que 303 cas ont été enregistrés à Marrakech-Safi (209 à Marrakech, 40 à Rhamna, 28 à Al Haouz, 12 à Safi, 9 à Chichaoua, 3 à Youssoufia et 2 à Kelâa), 225 à Fès-Meknès (63 à Fès, 39 à Meknès, 34 à Taza, 32 à Sefrou, 24 à Boulmane, 18 à Taounate, 7 à Ifrane, 6 à Moulay Yaaâcoub et 2 à El Hajeb) et 224 à Béni Mellal-Khénifra (150 à Béni-Mellal, 31 à Fquih Ben Saleh, 27 à Khénifra, 14 à Khouribga et 2 à Azilal).

Les autres régions ayant enregistré de nouveaux cas sont Casablanca-Settat (221), Rabat-Salé-Kénitra (150), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (145), Draâ-Tafilalet (112), l’Oriental (31), Souss-Massa (28), Dakhla-Oued Eddahab (22), Guelmim-Oued Noun (8) et Laâyoune-Sakia El Hamra (3), a-t-il précisé.

A propos des personnes se trouvant dans un état de santé critique, il a fait état de 161 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 65 personnes sous respiration artificielle. Ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (47), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (37), Marrakech-Safi (30), Fès-Meknès (18), Drâa-Tafilalt (10), Rabat-Salé-Kénitra (9), Souss-Massa (5), l’Oriental (4) et Dakhla-Oued Eddahab (1).