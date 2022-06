Covid-19: 1.568 nouveaux cas, plus de 6,5 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

jeudi, 16 juin, 2022 à 17:00

La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Electricité et de gestion d’assainissement liquide des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a organisé, le 5 juin à la plage d’El Jadida, une journée de sensibilisation au profit des enfants sous le thème “La propreté des plages, une responsabilité de tous”, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement et de la Journée mondiale des océans, célébrées respectivement les 5 et 8 juin de chaque année.