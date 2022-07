Covid-19: 1.943 nouveaux cas, plus de 6,59 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

jeudi, 14 juillet, 2022 à 18:08

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et le président de l’Union interparlementaire (UI), Duarte Pacheco, ont abordé, jeudi à Rabat, le rôle des institutions législatives dans la diffusion de la culture du dialogue, de tolérance et de paix, ainsi que les moyens de renforcer la coopération et la coordination parlementaires.