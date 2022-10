Covid-19: 10 nouveaux cas, plus de 6,82 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

lundi, 10 octobre, 2022 à 14:34

Inflation effrénée, séquelles persistantes de la pandémie, crises alimentaire, énergétique et climatique, et tensions géostratégiques. C’est dans un contexte difficile marqué par de profondes incertitudes, et avec un agenda pressant que les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales se retrouvent cette semaine à Washington pour les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM).