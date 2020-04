Covid-19 : 102 nouveaux cas confirmés au Maroc, 4.423 au total

jeudi, 30 avril, 2020 à 16:14

Rabat – Cent-deux (102) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 4.423 le nombre total des cas de contamination, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à jeudi à 16H00, à 984 avec 56 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès a été porté à 170 après l’annonce de deux nouveaux décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.

Par ailleurs, 1.809 nouveaux cas ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, portant le nombre des cas exclus à 30.418 depuis le début de l’épidémie, a ajouté le responsable.