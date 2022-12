Covid-19: 105 nouveaux cas, plus de 6,86 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

mardi, 20 décembre, 2022 à 18:47

Le programme de réhabilitation énergétique des mosquées, mis en place en application de la convention-cadre signée en 2014 entre le ministère des Habous et des Affaires Islamiques et le ministère de la Transition énergétique, a permis d’équiper 6.048 mosquées, dans les différentes régions du Royaume, d’appareils d’efficience énergétique pour une enveloppe totale de 97 millions de dirhams, a indiqué le ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Ahmed Toufiq.