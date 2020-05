Covid-19: 106 nouvelles guérisons au Maroc, 5.377 au total

samedi, 30 mai, 2020 à 11:04

Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 367.225 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 6.048.213 cas confirmés, dont plus de 2.672.706 guéris.