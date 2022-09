Covid-19: 12 nouveaux cas, plus de 6,78 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

vendredi, 16 septembre, 2022 à 18:38

Le secteur de l’urbanisme et de l’habitat constitue une véritable locomotive de l’économie nationale, au regard de ses rôles pionniers en termes de promotion de l’investissement et de création d’emplois, a souligné la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.