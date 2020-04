Covid-19: 133 détenus contaminés à la prison de Ouarzazate et un seul cas à Ksar El Kébir (DGAPR)

jeudi, 23 avril, 2020 à 15:50

Rabat – 133 pensionnaires ont été contaminés par le nouveau coronavirus à la prison locale de Ouarzazate, sur les 309 dont les résultats de tests ont été révélés, tandis qu’un seul pensionnaire a été testé positif à la prison locale de Ksar El Kébir, a affirmé, jeudi, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Les résultats partiels des tests en laboratoire réalisés sur l’ensemble des détenus de la prison locale de Ouarzazate font état de la contamination de 133 pensionnaires par le nouveau coronavirus sur les 309 détenus dont les résultats ont été révélés, a indiqué la DGPAR dans un communiqué sur l’état de santé des fonctionnaires et des pensionnaires des établissements pénitentiaires en lien avec le Covid-19.

L’opinion publique sera tenue informée des résultats du reste des tests des détenus, ainsi que des fonctionnaires qui prendront leurs fonctions dans cet établissement pour remplacer ceux qui y travaillent actuellement, sachant que le résultat du test du directeur par intérim nommé récemment s’est avéré négatif, souligne la même source.

La DGPAR tient à préciser que tous les détenus testés positifs ont été isolés dans un quartier spécial, où ils seront soumis au protocole de traitement adopté par les autorités compétentes et au suivi d’un comité sanitaire spécial de santé, dépêché à l’établissement, jeudi, par le ministère de la Santé.

Par ailleurs, ajoute la même source, un comité central mixte de la DGAPR a été dépêché pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires, sécuritaires et administratives prises, en particulier la répartition des tâches entre les fonctionnaires sur la base d’une séparation complète entre ceux travaillant à l’intérieur du pénitencier et ceux exerçant dans les dépendances et autres services de l’établissement, l’octroi de suffisamment de vêtements de protection, aux fonctionnaires travaillant à l’intérieur de la prison, en vue de les prémunir ainsi que la population carcérale contre l’infection au coronavirus, ainsi que le renforcement des contrôles quant au respect par les fonctionnaires des mesures préventives contre la propagation de l’infection au sein de l’établissement.

Quant à la prison locale du Ksar El Kébir, la Délégation générale a fait observer que les tests effectués pour le reste des détenus de l’établissement ont révélé la contamination d’un seul pensionnaire, qui a été soumis au protocole de traitement en vigueur à l’hôpital, alors que cinq détenus qui étaient en contact avec lui ont été mis en quarantaine, ajoutant que deux fonctionnaires sur quatre de cet établissement sont guéris, conclut le communiqué.